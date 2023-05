Joven devolvió dinero a Leonardo Farkas: Le había depositado más millones por error

La streamer y creadora de contenido Ignacia Jara, más conocida como Andras, reveló qué pasó después de que Leonardo Farkas le prometiera ayuda y cómo tuvo que devolverle parte del dinero.

Hace unas semanas, la joven pidió apoyo económico al empresario pues debe realizarse un costoso tratamiento dental.

Su campaña en redes sociales funcionó y Farkas prometió darle 4 millones de pesos. Sin embargo, la plata que le llegó fue mucho más.

"Fui al banco a retirar el vale vista, pero mi sorpresa fue cuando lo vi: no eran 4 millones, eran 10 millones de pesos", relató Jara.

La joven explicó que un asesor del empresario fue quien se contactó con ella durante todo el proceso y esa misma persona la llamó para disculparse por el error.

"Cuando vi que eran 10 millones me imaginé muchas cosas. Podría haber arreglado mi casa, podía haber hecho tantas cosas. La cosa es que cuando tenía el dinero en mi cuenta, me llama esta persona y me dice 'oye, te quiero pedir una disculpa. El asunto es que el banco se equivocó y te transfirieron plata de más y queremos saber si tú la puedes devolver', a lo que yo le dije 'obvio que sí, obvio que la puedo devolver'", recordó.

Luego de eso se volvió a sorprender, pues no tuvo que devolver 6 millones de pesos. "Me dijo 'no, tienes que devolverme 5 millones, no más'. Y yo quedé así como 'ah, bueno, será' (...) hay que hacer las cosas correctamente y obviamente yo no tuve ningún problema en devolver la plata", señaló la joven.

