Karol Lucero reflexionó sobre polémica "funa masiva"

En "El Purgatorio", Karol Lucero reflexionó sobre la "funa masiva" que recibió durante el estallido social, que terminó costándole su espacio en televisión.

"Mi carrera no se acabó, se congeló. Creo que el periodo de la funa fue un tremendo aprendizaje", expresó el exchico "Yingo".

Bajo esta línea, Lucero señaló que fueron "muchos errores que cometí, como el 'body sushi' que es de muy mal gusto, pero creo que es súper importante porque tengo 36 años y eso lo hice en un cumpleaños, no me define como persona".

En tanto, el comunicador revivió la polémica broma de índole sexual en Radio Carolina, cuyo vídeo terminó viralizándose en redes sociales.

"No sé si ese episodio es proporcional a salir a marchar porque no hay ningún delito, asumí todo como debe ser y ofrecí disculpas públicas. Entonces ¿qué más me debía pasar?", expresó Lucero.

"Considero que hoy es momento de cerrar algo que para mí quedó en un aprendizaje, en una etapa donde la pasé muy mal", añadió.

Asimismo, Karol agradeció la "oportunidad de haber crecido como persona" tras la funa, asegurando no ser igual que hace unos años.

"Los episodios de funa no son posteriores a la funa. Entonces ahí, cuando han pasado 4 años, se desmuestra que hay cambios. Yo me equivoqué, ofrezco disculpas si alguien se sintió ofendido por cualquiera de mis actos, siempre son errores que las personas pueden cometer y también esa es mi gran duda: ¿Por qué yo no me puedo equivocar?", sentenció.