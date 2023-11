La emocionante reacción de Adele al ver al médico que trajo su hijo al mundo

Un emotivo momento protagonizó la cantante británica Adele protagonizó mientras brindaba un show, ya que entre el público y mientras cantaba, pudo distinguir al médico que la asistió cuando dio a luz a su hijo.

La conmovedora escena ocurrida el fin de semana pasado y que tomó lugar durante uno de sus show de residencia en Las Vegas quedó marcada por la emocionante reacción de la artista, quien hizo una pausa para saludar al doctor.

Es que la galardonada intérprete no se imaginaba que el profesional, quien trajo al mundo a su hijo Angelo 11 años atrás, viajaría desde Inglaterra para presenciar el espectáculo.

"Dios mío, Collin"

De acuerdo a las imágenes captadas por los asistentes, la intérprete disfrazada de Morticia Addams merodeaba entre la multitud del Coliseo mientras interpretaba "When We Were Young" cuando de pronto distinguió al hombre.

"¡Dios mío, Colin!", exclamó la artista, quien inmediatamente se abalanzó hacia el puesto del médico para abrazarlo, dejando de lado la música. "Este es el médico que dio a luz a mi bebé", jadeó. "Hacía años que no le veía", comentó con su voz notoriamente emocionada.

Fue tal la conmoción del momento, que la mujer de 35 años pidió a la multitud que cantara la canción por ella mientras lo saludaba. "Perdón. ¿Me la cantan? Ese hombre trajo al mundo a mi bebé", comentó.