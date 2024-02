La revelación de Luis Mateucci sobre posible paternidad con Daniela Aránguiz

El modelo argentino Luis Mateucci lanzó una inesperada confesión al decir que con Daniela Aránguiz están dispuestos a convertirse en padre.

La revelación se dio en el marco de la previa a la 'Noche Cero' del Festival de Viña 2024 del Mar, y Mateucci soltó que estaría más dispuesto a eventualmente formar una familia con ella.

¿Qué dijo Mateucci sobre el futuro paternal junto a Daniela Aránguiz?

"'Ojo, y no es porque lo quiero asumir, es una pelea constante porque ella dice que yo quiero tener un hijo y es verdad que yo pudiera, siempre digo que si ella queda embarazada, feliz de tener un hijo con ella porque es muy buena madre', reveló el chico reality.

En ese sentido, Luis Mateucci en conversación con Canal 13, destacó la relación de Aránguiz con sus hijos, y destacó el rol de madre de su pareja.

'No, no queremos tener hijos pero siempre le digo, si llega a pasar lo que no tiene que pasar, pero pasa, yo feliz de tener porque la conozco como madre y es la madre que una persona quisiera tener. No se busca, ni se va a buscar, pero si llega a venir la gaviota, nunca se sabe', cerró