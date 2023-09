Mane Swett reapareció en redes sociales con desgarrador mensaje

Fue a inicios de este año que la actriz Mane Swett comenzó un desgarrador conteo en sus redes sociales, indiciando la cantidad de días que lleva sin ver a su hijo.

El pequeño Santiago, fruto de su relación con el periodista estadounidense John Bowe, viajó a Nueva York a fines del 2022 para pasar las fiestas junto a su padre. Sin embargo, han pasado alrededor de ocho meses y el niño no ha regresado a Chile.

"El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta (...) no es un acuerdo, tenía que volver y no ha vuelto", señaló Cecilia Gutiérrez en una transmisión en vivo durante mayo.

El desahogo de Mane Swett

Tras varios días de ausencia en Instagram, la protagonista de "Brujas" reapareció en redes sociales para compartir un desgarrador desahogo.

"No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe en el mundo", señaló la intérprete en sus historias, confirmando así que aún no logra ver al niño.

Asimismo, Swett agradeció a sus seguidores "por su apoyo incondicional (...) por apoyarme con mantener aquí vivo mi trabajo día a día".

"Las fuerzas no dan para todo y hoy, sin ustedes, yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre", expresó la actriz, que estelariza actualemente la teleserie "Dime con quién andas" de Chilevisión.

Debido a su compleja situación familiar, la actriz ha preocupado a sus fanáticos, teniendo que aclarar los mensajes que postea en más de una oportunidad.