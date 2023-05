María Jimena Pereyra y su sueño de ser madre: "Llevamos 12 intentos, pero no funciona"

Este viernes en "PH: Podemos Hablar" de Chilevisión, María Jimena Pereyra hablará sobre la dura lucha que atraviesa junto a su esposa para convertirse en madres.

"Hay cosas que me gustaría que funcionaran y que no están funcionando, uno de mis sueños máximos es ser mamá", dijo la cantante en un adelanto del programa, revelando que junto a Tania García, su mujer, llevan "12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona".

"Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora porque sé que es ella que pasa por todo este proceso, sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando", contó la primera ganadora de "Rojo", confesando que el último intento fue hace solo una semana.

Aun así Pereyra, que lleva 7 años junto a García intentando concebir, se mantiene firme ante la idea de tener un hijo, afirmando que mantiene la esperanza.

"Antes de este proceso ella dijo que era el último, durante el periodo de espera, me dijo que haríamos todos los exámenes de nuevo fue como una lucecita de que vamos a continuar. No bajo los brazos. Tampoco quiero esperar tanto, no quiero ser abuela quiero ser mamá", sentenció la trasandina entre risas.