"Me obligaron": René Puente se grabó arrepentido tras denuncia de secuestro

Todo un escándalo generó en redes sociales la denuncia de un supuesto secuestro dada a conocer por parte del equipo de trabajo de René Puente, más conocido como el "Loco René" o el "Tío René", quien regresó a su hogar horas después.

El personaje famoso en las redes, que incluso incursiona en la música urbana, dio luces de su paradero en una nueva cuenta de Instagram, donde criticó a sus colaboradores y managers.

"Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira (...) que el manager no venga a escribir hue...", dijo en esos videos que luego borró.

Tras ello, se grabó en su cuenta oficial de Instagram (@locoreneofficial) y ofreció disculpas: "Me trataron mal, me pegaron y no estaba bien. Estoy arrepentido porque traté mal a mi equipo, traté mal a mi familia. Ahora ya estamos aquí en la casita".

"A mi equipo de trabajo lo traté súper mal, no estaba bien, estuve cuatro días súper mal. Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer", declaró, confirmando que estuvo alejado de sus más cercanos durante el fin de semana.