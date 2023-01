"Solo quiero estar bien": Rene Puente reapareció tras supuesto secuestro

El personaje viral Rene Puente, más conocido como "El tío Rene" o "El loco Rene", reapareció en redes sociales luego de que su círculo cercano denunciara un supuesto secuestro.

A través de la cuenta oficial de Instagram (@locoreneofficial), el equipo de trabajo de Puente aseguró que el instagramer llevaba varios días "realizando videos y mostrándolo (al Tío Rene) en un estado no muy favorable para él, en donde se le ha grabado sin su consentimiento".

"Hace varios días que su familia no sabe nada de él y tampoco nosotros como equipo de trabajo. Es por este motivo que se puso una denuncia en PDI y Carabineros por el delito de secuestro. Las policías ya se encuentran en su búsqueda", comunicaron.

Sin embargo Rene Puente volvió a dar luces de su paradero a través de una nueva cuenta de Instagram (@renepuentenuevo) con una transmisión en vivo desde una fiesta. "Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien. Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira", aseguró.

"El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo", agregó el hombre que popularizó la frase "Me río toda la noche".

"Necesito un buen mánager"

En ese sentido Puente apuntó a su equipo de trabajo y no escatimó afirmar que hubo diferencias. "He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager", dijo.

Luego de años oficiando como instagramer y como protagonista de varios virales y memes, recientemente "Loco Rene" incursionó en la música urbana con su tema "2 Shipitia" bajo la dirección de su mánager Rodrigo Montenegro, CEO de la compañía Ricem Music Chile.

De acuerdo a Montenegro, su trabajo con Rene Puente consistió en alejarlo de sus adicciones: "El tratamiento ha sido todo un éxito y hoy lleva 5 meses sin consumir drogas", aseguraba en diciembre pasado.