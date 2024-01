"Me resistí": Maite Orsini confirmó su relación con Jorge Valdivia

Tras casi un año de especulaciones, la diputada Maite Orsini confirmó su romance con Jorge Valdivia.

En conversación con la Revista Velvet, la parlamentaria se sinceró sobre su vida personal por primera vez, aclarando haber iniciado una relación con el exfutbolista en octubre del 2023.

"Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él", declaró Orsini, añadiendo que el comentarista deportivo "siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe (...) Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él".

Asimismo, la exactriz se refirió a la imagen mediática de "el Mago", asegurando desconocer su pasado.

"Esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación. Yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme. No sé cómo era. Pero sé que todo eso que se dice de él yo nunca lo vi", declaró.