Mia Khalifa fue despedida de Playboy por comentarios a favor de Palestina

La retirada estrella de cine para adultos Mia Khalifa encendió la polémica tras escribir en X (antes Twitter) en apoyo a Palestina -que se encuentra en guerra con Israel-, lo que le costó el contrato con Playboy.

Tras el ataque de Hamás y la declaración de guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la influencer lanzó: "Si puedes observar la situación en Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado del apartheid y la historia lo demostrará con el tiempo".

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

Asimismo, escribió otro tweet que fue borrado, "¿Puede alguien decirles a los luchadores por la libertad en Palestina que pongan sus teléfonos y filmen en horizontal?".

No obstante, la libanesa explicó que "solo quiero asegurarme de que haya imágenes en 4k de mi gente derribando los muros de la prisión al aire libre en la que se vieron obligados a abandonar sus hogares, para que tengamos buenas opciones para los libros de historia que escriben sobre cómo se liberaron del apartheid".

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

Por otro lado, también emplazó a las celebridades señalando que si están apoyando a Israel, "es el dinero el que habla: estas personas no tienen alma ni opiniones propias ni capacidad de pensamiento crítico y harán o dirán cualquier cosa para apaciguar a sus inversores en sus negocios".

If you see a celebrity supporting just TRUSTTTT it’s the money that’s talking- these people have no soul or opinions of their own or the ability for critical thinking and will do/say anything to appease their investors in their businesses. https://t.co/iWG1PdtWJv — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

DESPIDO DE PLAYBOY

Tras los mensajes de la exactriz, la compañía Playboy escribió un correo a sus suscriptores precisando que Mia fue desvinculada por "comentarios grotescos".

"Les escribimos para comunicarles de nuestra decisión de acabar con el contrato de Mia Khalifa, incluyendo borrar su canal de nuestras plataformas. En días recientes, Mia hizo comentarios grotescos y reprensivos celebrando los ataques de Hamás en Israel y el asesinato de personas inocentes. En Playboy fomentamos la libre expresión y el debate político constructivo, pero tenemos una tolerancia cero hacia el discurso de odio", declararon.

Playboy has cancelled Mia Khalifa pic.twitter.com/l1pXTfmvst — Armand Domalewski (@ArmandDoma) October 10, 2023

Asimismo, otra compañía llamada "Red Light Holland", dedicada a la venta de hongos alucinógenos en Países Bajos, anunció que también canceló el contrato con la modelo.

Sin embargo, la actriz respondió duramente al CEO de la empresa: "Por favor, preocúpate porque tu pequeña y triste compañía carece de dirección y propósito antes de volver a pronunciar mi nombre. Estoy con todas las personas que luchan contra la opresión, ahora y siempre, investiga antes de suplicar mi inversión en tu pequeño proyecto. Soy del Líbano, ¿verdad? Loco por esperar que esté del lado del colonialismo, maldito bicho raro".

"Esa es la mayor prensa que jamás obtendrás de mí por tu pequeña empresa de mierda. Literalmente, antes no podías pagarme para publicar sobre ello públicamente, porque pensé que era tan mal. 'Palestina libre' hasta que Palestina sea libre", remató en otro tuit.