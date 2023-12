Millaray Viera habló sobre angustiante secuestro que sufrió en México

La noche de este viernes, la conductora de televisión Millaray Viera detalló una agobiante situación que sufrió años atrás en México junto a su excónyuge y líder de la banda Los Bunkers, Álvaro López.

En conversación con Nacho Gutiérrez en el programa de Canal 13 "El Purgatorio", Viera rememoró la compleja situación de la que fue víctima cuando vivía en México con el músico.

Fue la contrincante de Viera, Rayén Araya, quien instó a la también actriz a relatar la experiencia en el marco de la sección "El muro de los lamentos".

"Creí que me iban a matar"

En ese sentido, Araya indicó que todo se produjo cuando junto a su expareja "cometimos el error de tomar un taxi de la calle".

"Empecé a sentir cosas raras ya en el trayecto, con actitudes del conductor, que claramente estaba coludido con las personas que se subieron después, pero no supe escuchar mi intuición a tiempo", meditó.

Posteriormente, Millaray Viera aseguró que el taxista bajó la velocidad para que dos sujetos se subieran al vehículo, uno de ellos entremedio de ambos.

"Ahí nos vendaron los ojos, nos pusieron pistolas en la cabeza, diciendo todo el tiempo 'los vamos a matar'", confesó, enfatizando que "sentía que tenía la muerte ahí mismo".

Viera aseguró que en esos minutos de terror, "estaba entregada a" su muerte: "Pero lo único que pensaba era qué va a pasar con mi hija, pero cuando la mencionaba, ellos se ponían más agresivos", rememoró.

¿Qué sucedió durante y posterior al secuestro de Millaray Viera?

"No sé cómo, los dos mantuvimos la calma, ninguno se puso a gritar. Tenía mucho miedo de una manera que nunca había experimentado en mi vida, tenía mucha conciencia de que tenía que mantener la calma para que ellos no se exaltaran más", dijo.

Lamentablemente, la situación se tornó aún más densa y los criminales persistieron en su insistencia en acabar con ellos. "Ahí nos agarramos muy fuerte de la mano y fue muy duro. Entremedio me manosearon y me pasaron muchas cosas que es mejor no recordar", recordó.

"Cuando nos bajaron y después nos dimos cuenta de que estábamos en un terreno baldío y nos decían que camináramos derecho porque si mirábamos para atrás nos iban a matar, y nunca supimos en qué momento se fueron", agregó.

Afortunadamente, ambos pudieron llegar afortunadamente a salvo a su casa, pero el shock y el trauma persistió en el tiemp."Fue tan duro que no pudimos hablarlo hasta ocho años después. Incluso ahora me cuesta bastante hablarlo detalladamente", cerró Millaray.