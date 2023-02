"¡Nada que ver!": Alicia Silverstone repetirá su papel de "Ni Idea" en comercial del Super Bowl

A 28 años del estreno de "Ni Idea" (Clueless), Alicia Silverstone, protagonista de la cinta de los años 90, volverá a interpretar a "Cher Horowitz" para un comercial de Rakuten, que se emitirá durante el Super Bowl.

"Rakuten vino a mí con esta idea y pensé que era bastante buena", dijo la actriz a Variety, agregando que "Cher", recordada por ser adicta a las compras, no dudaría en utilizar la aplicación de la tienda japonesa.

Silverstone, que saltó a la fama por aparecer en vídeos musicales de Aerosmith, también habló del éxito de la adaptación de Jane Austen, considerada un clásico de culto y una icónica representación de la moda y cultura de la década de los 90.

"No hice películas pensando en si les iría bien o no. No sabía de eso, estaba actuando porque me gustaba. Pero luego quedó claro que estaba tomando el control", mencionó la intérprete de 46 años.

El comercial, que ya estrenó un adelanto donde Silverstone aparece en un salón de clases usando un traje amarillo similar a uno de los looks más famosos de su personaje, saldrá al aire el próximo 12 de febrero en el Super Bowl.