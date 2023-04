Naya Fácil se niega a pagar millonaria deuda al SII: "Estoy agotando todos los medios"

Hace unos días, Naya Fácil reveló en sus redes sociales que estaba siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), asegurando que debía pagar una alta suma en impuestos que excede los $100 millones y que está pasando por "un difícil momento".

Tras confesar que ha escuchado varias opiniones, la celebridad de internet afirmó ahora que no pagará el total de la millonaria deuda a la entidad pública.

"Estoy agotando todos los medios", contó Nayadeth Neculhueque en sus historias de Instagram, añadiendo: "es mi bolsillo el que está en juego, es mi capital (...) no me voy a rehusar y no voy a ir como tonta estúpida a pagar las lucas allá".

Si bien la intérprete de "Show Show" admitió "tener claro" que debe cumplir con la operación renta, insistió en que seguirá buscando "la opción" de que el adeudo sea reducido.

Además, la personalidad de redes sociales lanzó una dura crítica contra el SII al calcular que el dinero en cuestión podría pagar el sueldo de un diputado por más de un año.

"O sea imagínate, me saqué la cresta haciendo mis cositas por aquí, por allá para pagarle a un diputado...no hueon, me voy de Chile", afirmó a sus seguidores.