Naya Fácil tras encerrona: "Mi hermana dijo que la intención era secuestrarme"

Tras un intento de encerrona la madrugada de este viernes, Naya Fácil se refirió a los hechos.

Si bien la personalidad de internet declaró que, en un inicio no tenía intenciones de entregar su vehículo, la nerviosa reacción de su hermana tras impactar el auto contra una casa terminó haciendo que cambiara de opinión.

"Yo tiré las llaves a la caja de cambio y le dije 'llévatelo' y me bajé. Ellos, en vez de llevarse el auto, me siguieron a mí y por detrás me tiraron al suelo (...) Ni siquiera se subieron arriba del vehículo", relató la joven a "Buenos Días a Todos".

En este contexto, Nayadeth Neculhueque, nombre real de la figura de redes sociales, contó que los delincuentes le sustrajeron joyas de fantasía y sus artículos personales, así como los de su acompañante, quien logró esconder los teléfonos celulares y pedir ayuda a vecinos, que lograron espantar a los malhechores.

Si bien la intérprete de "The Most Easy" aseguró que los asaltantes no la reconocieron, Yamila Reyna, conductora del matinal, consultó si llegó a pensar que podía tratarse de un intento de secuestro.

"Mi hermana me dijo que las intenciones de ellos era secuestrarme y yo igual lo vi de esa manera, pero intenté no ponerme a la defensiva sino que cooperar con todo lo que ellos me estaban pidiendo (...) Temí por mi vida", afirmó.