Ni ahí: Marcelo Ríos llevó a su polola de 18 años a la casa que comparte con Paula Pavic

Si bien Marcelo Ríos y Paula Pavic se encuentran separados, aún conviven junto a sus hijos en la misma casa. Sin embargo, la empresaria filtró una dinámica que la dejó sorprendida.

Todo comenzó cuando en medio de una transmisión de Instagram, Pavic fue consultada por un usuario cómo iba la relación con "Chino" Ríos. ¿Ha sido caótico? le consultó.

Seguido, Paula Pavic soltó sin pensar dos veces la anécdota. Es que la madre de Paula no puede entrar a la casa de la familia, pero el ex número 1 del mundo le cede el ingreso a su nueva polola de 18 años.

"Él diciendo que no va dejar que mi mamá pise mi casa, que eso me hace dar cuenta de que no es mía, que yo vivo acá, pero no tengo nada que ver con esta casa, pero ayer trajo a su polola a la casa", contestó Paula.

Asimismo, agregó que "entonces su polola puede entrar a la casa, que supuestamente es mía también, pero mi mamá no puede llegar a la casa", soltó.