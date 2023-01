Pamela Anderson arremete contra "Pam and Tommy": "Estúpidos, me deben una disculpa"

La ex modelo Pamela Anderson se refirió a la polémica serie "Pam and Tommy", la que recreaba su relación con el músico Tommy Lee y la filtración de un video sexual conjunto.

En entrevista con Variety Anderson confesó no haber visto nunca la producción de Hulu, ya que se sentía como "echarle sal a la herida". "Estúpidos. No me hizo feliz, aún me deben una disculpa pública", agregó la ex "Baywatch".

La estadounidense solo pudo ver algunos afiches de la serie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, los que calificó como "disfraces de halloween".

También reveló que se puso estuvo en contacto con Tommy Lee cuando se supo sobre la obra. Anderson recordó que "Tommy me escribió diciendo 'no dejes que esto te haga daño como la primera vez', porque había escuchado por nuestros hijos que yo estaba sufriendo con todo esto".

Sobre Lily James, la actriz que la interpretó en la serie, Pamela Anderson aseguró no tener resentimientos ya que "es difícil interpretar a alguien cuando no sabes toda la historia. No tengo nada contra Lily, ella es una chica preciosa y solo estaba haciendo su trabajo".

"Sin embargo todo lo que estaba pasando me tenían realmente destrozada", concluyó dolida.