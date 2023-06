Pamela Díaz y su quiebre con Jean-Philippe Cretton: "No me van a ver llorando"

La animadora Pamela Díaz habló por primera vez de su reciente quiebre amoroso con Jean-Philippe Cretton tras una relación de casi cuatro años.

En conversación con Lun, la modelo confirmó que "llevo siete días soltera" y que con el rostro de Chilevisión "hemos hablado las cosas y está todo bien".

"En general yo elijo todos los días ser feliz. Entonces, no me van a ver llorando. Lloro en mi casa. Si estoy triste, estoy en mi casa, con mis amigos y familiares", aseguró.

Pamela Díaz también tuvo elogios para su ex pareja e indicó que "no tengo nada que decir de 'Jeanphi'. Es un gallo bacán e increíble, aprendí muchísimas cosas. De verdad, yo creo que él tenía que pasar en mi vida y eso fue no más".

Sobre su futuro amoroso la animadora planea que pase algo de tiempo y que "nos vean de la misma forma, en buena onda". "Ese es mi plan", confirmó.

Este fin de semana Jean-Philippe Cretton anunció en sus redes sociales el fin de su relación con Pamela Díaz.