Paola Troncoso fulminó con mensaje a Miguelito por actitudes en "Tierra Brava"

Como invitada a "El Purgatorio", Paola Troncoso se refirió a las actitudes de Miguelito en "Tierra Brava", donde su colega ha sido cuestionado por los constantes coqueteos con sus compañeras de encierro, especialmente con Shirley Arica.

"Si tú me preguntas, yo no estoy de acuerdo, pero respeto profundamente su decisión porque es un hombre grande", respondió la actriz al ser consultada por el paso por el reality show de su colega. "Lo que tenga que decírselo, se lo voy a decir a puertas cerradas", añadió.

Bajo esta línea, la actriz aclaró que "las cosas que tengo que decirle, más que nada, no solamente decirle, preguntarle, porque todo me he enterado por Instagram, yo no veo ni tele. Entonces quiero saber, que me cuente, y si quiere me cuenta, sino no".

Tras esto, la madre televisiva del comediante entró en personaje y envió un fulminante mensaje que sacó carcajadas en el estudio: "¡Cabro de mierda! ¡Qué se cree si todavía no se sabe limpiar la raja y anda dándole besos a las niñas! (sic)".

Asimismo, Nacho Gutiérrez, animador del programa de Canal 13, pidió a Troncoso que enviara algunas palabras a la pareja del ex "Morandé con Compañía".

"No sea huena mijita, ¡sepárese mija! (sic)", lanzó Paola.