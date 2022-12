"Para que no me reten más": Cecilia Bolocco otra vez es criticada por mensaje a "mis gorditas preciosas"

Cecilia Bolocco nuevamente se volvió tendencia en las redes sociales por sus dichos durante una transmisión en vivo mediante Instagram. Esta vez, sus frases dividieron a los usuarios: algunos la criticaron, mientras otros la defendieron, considerando que ya ofreció disculpas tras ser acusada de "gordofóbica".

La ex Miss Universo mostró algunas de las prendas a la venta en su colección, incluyendo unos vestidos XL. "Para que no me reten más", señaló.

Luego añadió que la ropa es "para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero".

"Este vestido tiene un corte maravilloso acá. Para que no sea como una carpa (el vestido) que te cae y te ves desguañangada", cerró al mostrar la prenda.