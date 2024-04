Pato Oñate envía fuerte descargo a diputado por mensaje tras la muerte de su esposa

El exnotero Pato Oñate, quien informó el fallecimiento de su esposa hace una semana, hizo un furioso descargo contra un parlamentario.

Fue en el velorio de su mujer, María Cecilia Briceño, que el comunicador recibió las condolencias del diputado Fernando Bórquez (UDI), según el exCanal 13, en una "fotocopia".

"Esto me lo mandó el diputado de Chiloé, Fernando Bórquez. No tengo nada contigo, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia. Por esos las cosas se hacen mal, porque ustedes, que tienen el poder, hacen lo que quieren", partió diciendo.

Bajo esta línea, Oñate señaló no aceptar el mensaje ya que "es una humillación, indignante (...) Lo copiaste y lo pegaste. No sé si te lo hicieron, pero es peor todavía", agregó.

"No quiero esto, es una vergüenza, es tan humillante y eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen", lanzó, para luego destruir el papel.