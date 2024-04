Pato Oñate informó la muerte de su esposa debido al cáncer

El notero Pato Oñate comunicó que este martes 9 murió su esposa María Cecilia debido a un cáncer que se le diagnosticó años atrás.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el ex Canal 13 apareció junto a sus dos hijos. "Queremos dar las gracias, a las muestras de cariño, de amor. No voy a hacer otro video, no quiero hacerlo, no voy a exponer a mis hijos. Les pregunté si querían estar y es un homenaje a tus locuras, a tu forma de educar a nuestros hijos", dijo Oñate, visiblemente emocionado.

"Voy a caminar con ellos con toda la fuerza, después veremos qué haremos. Te queremos mucho, te amamos y vamos a estar súper fuertes. Es sincero el video, es sincero y es del alma", expresó el notero.

Oñate había publicado en enero pasado un video en el que maldecía al cáncer junto a un texto que decía: "No aguante más y estallé. Rabia, Dolor, Tristeza".