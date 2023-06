Patricia Maldonado detalla secuelas físicas y psicológicas a dos semanas de sufrir accidente automovilístico

La figura televisiva Patricia Maldonado ha relatado las consecuencias tanto físicas como psicológicas que ha enfrentado después de haber sobrivivido al volcamiento de su auto en la Ruta 68.

En el capítulo más reciente del programa "Tal cual" en la que "La Maldito" oficia como panelista, ahondó sobre las secuelas del desafortunado evento: "Voy a ser muy transparente, los dolores de espalda y todo lo que es lumbago no se lo doy a nadie.

"Esto va bajando después, pero tengo mucho dolor todavía", comentó durante la instancia Maldonado a a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela y añadió que también, ahora su vida diara se ve afectada.

"El no poder ponerte tus medias, no poderte bañar sola, lo que me ayuda son los masajes", dijo el exrostro de "Bienvenidos", además de su ataque de ciática "es mucho más (fuerte)" que antes.

En una ocasión diferente, Patricia Maldonado aseguró que ahora es reacia a tomar el volante, como consecuencia traumática del accidente. "No puedo manejar, no lo voy a hacer en un buen tiempo. ¿Te digo la verdad? No me atrevo ni a sacar mi otro auto, le agarré un susto terrible".

"Tengo que esperar a que pase el cuento que tengo en mi cabeza. Y ahora un chofer del canal me viene a buscar y a dejar", complementó en charla con LUN, medio al que también mencionó las exigencias que le pide al candidato que ahora busca para transportarla, sin importarle "lo que piense políticamente".

"Que sea un hombre con experiencia, con los documentos al día, que no haya cometido infracciones, que sea responsable y que se preocupe del auto. Que me espere en el lugar, después que me vaya a buscar y me traiga", detalló, "además de que sea limpio, que tenga olor a jabón, nada de olor a boca ni a pata.