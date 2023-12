Paula Pavic revela actitud de Marcelo Ríos tras separación: "Todo es tan frío"

La expareja de Marcelo Ríos, Paula Pavic, comentó cómo han andado las cosas entre ambos ahora que ya no están juntos tras 14 años de matrimonio.

Si bien Pavic antes desclasificó que a pesar de no continuar como pareja siguen viviendo en la misma casa, ahora la empresaria detalló cuál es la actitud que el exnúmero 1 ha enfrentado después de que ella le pidió el divoricio.

En un adelanto de la próxima edición a emitir el viernes 5 de enero del programa de CHV "Podemos Hablar", Paula Pavic relatará a Jean-Philippe Cretton, entre otras aspectos, las restricciones económicas que le ha impuesto.

¿Qué dijo Paula Pavic sobre Marcelo Ríos?

En ese sentido, Pavic recalcó que el "Chino" "no es la persona con la que yo he estado todo este tiempo, siento que todo es tan frío, que es como un negocio, como cerrar un negocio", opinó.

"(Marcelo) dejó de pagarme todas mis tarjetas en octubre. Y a los niños, que piden comida, les sale que no pueden pedir, porque está bloqueada la tarjeta", agregó.

Según Pavic, el exdeportista adoptó una posición fría: "Lo que él ofreció incluía que yo no me quedara con los niños. Me hizo sentir que mis 16 años con él, valían menos que su auto. 'Desaparece de la ecuación y ahí está lo que te corresponde'", reflexionó.