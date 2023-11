Puro humo: Snoop Dogg troleó a internet con anuncio sobre dejar de fumar

Hace cuatro días, el rapero Snoop Dogg sorprendió al mundo al anunciar que dejaría "los humos" haciendo alusión a su habitual práctica de fumar marihuana.

Sin embargo, todo era una campaña publicitaria.

Snoop Dogg engañó a todos

Este lunes, el intérprete de "Drop it like it's hot" reveló que engañó a todos con un juego de palabras: muchos creyeron que cuando dijo "smoke" se refería a "fumar", no obstante esa palabra también se puede traducir como "humo".

Snoop Dogg realmente estaba promocionando una marca estadounidense de braseros libres de humo.