Rafael Araneda reaparece tras accidente: "Su energía positiva ha influido en mi recuperación"

A dos semanas de sufrir un grave accidente en Miami, Rafael Araneda regresó a las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el exanimador del Festival de Viña escribió: "Muchas gracias por su cariño y buenos deseos!!! Ustedes con su energía positiva y preocupación han influido en mi recuperación sin lugar a dudas. Los quiero mucho!!!".

Araneda, que lleva unos años viviendo en Estados Unidos, confirmó además su regreso al programa "Enamorándonos" de la cadena Univisión, del que es animador.

"Me siento bastante mejor, las piernas ya me empezaron a responder perfecto desde el fin de semana. Los mareos han disminuido por que me están haciendo una terapia para ello... ¡Estoy entero! Lleno de moretones pero entero", declaró el animador sobre su salud al sitio La Opinión.

El pasado 19 de febrero, el recordado conductor de programas nacionales como "Rojo", fue atropellado mientras paseaba en bicicleta, quedando inconsciente tras el impacto.