Rafael Cavada recordó el inesperado nacimiento de su hijo

En un nuevo capítulo de "Podemos Hablar", el periodista Rafael Cavada recordó el caótico momento en el que debió recibir a su hijo mientras se encontraban fuera de Chile.

En ese sentido, Cavada comentó que si bien con sus dos primeros hijos su esposa siempre optó por el parto natural, nunca se imaginó la manera que el tercer retoño iba a llegar al mundo.

"Mi señora siempre ha tenido las guaguas por parto natural, el día que los doctores han dicho, las dos primeras. Pero, en el caso de la tercera guagua...", comentó a Julián Elfenbein en el programa de CHV.

El conductor agregó que "mi señora cuando va a tener guagua anda más activa que nunca, ella es activa normalmente, imagínate cuando va a tener guagua", lanzó a modo de broma.

¿Cómo fue el nacimiento del tercer hijo de Rafael Cavada?

"Ese día fuimos a dejar a una amiga que se llama Eve, que lo único que quería era estar con mi señora el día que naciera la guagua, pero como faltaban varios días según la programación, la fuimos a dejar a 50 kilómetros de distancia y mi señora volvió manejando", recordó.

El reportero comentó que no había apuro. "Estábamos en Punta del Este viendo los lobos marinos, mostrándoles a los niños, volvimos. Llega una partera que nos había acompañado en los otros nacimientos y dice 'no, esto para tres días más, a esto le falta mucho, tranquilos'", dijo.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario a lo pleneado: "se va la partera y a los 15 minutos mi señora se mete al baño para darse una ducha y no salió más. Yo iba a la puerta '¿Mi amor, estás bien?, ¿Quieres que te ayude en algo?'. 'No, ándate'", le replicó.

"Fui, busqué la maleta que teníamos preparada en el auto, todo listo. Y de repente, cuando tenía todo listo para irnos, me dice '¡entra!'", señaló, y entonces aseguró que "el parto había comenzado, la fase de expulsión, la parte final.

Cavada quedó atónito ante la situación. "Y yo '¡qué hago!' Salgo corriendo y me dice 'no, no te vayas', Que y mi hijo nace y lo recibo yo. Esperamos a la partera que llegó 15 minutos atrasada, después del parto, a Evelyn que le había avisado mi señora y que llegó 5 minutos después".

Tras llamar a una ambulancia, esta no llegó, así que los padres decidieron por su cuenta subirse a un auto y en Montevideo recibir atención médica.