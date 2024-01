Redes "funan" a Felipe Avello tras documental de Cesarito sobre Luis Pinto

Un documental realizado por César Huispe, más conocido como "Cesarito" del canal de YouTube Críticas QLS, desató una ola de comentarios en contra del comediante Felipe Avello, bautizado en redes sociales como "el primer funado del año 2024".

Los nombres de Avello, Cesarito y Luis Pinto se hicieron tendencia en X (anteriormente Twitter), debido a que este último contó al youtuber su historia actual y cómo está lidiando con un cáncer de colon.

La gente puteando (y con mucha razón) al coxino qlo d Felipe Avello por lo q le hizo a Luis Pinto.



Sucede q el chancho qlo del Cesarito lo revivió para burlarse de él 👇 y como le trajo 💵💵 ahora le hace documentales.



Espero q Pinto reciba su parte para tratar su enfermedad. pic.twitter.com/pHTUZId1qx — Digital Jeims. Anticomunista (@DigitalChilean) January 1, 2024

En 2006 Pinto se volvió un personaje televisivo tras aparecer como aspirante a modelo en el antiguo programa "Cara y Sello". Después de eso, salió en programas de farándula y colaboró estrechamente con Felipe Avello, en videos de YouTube que el humorista años después borró.

¿Por qué están funando a Felipe Avello?

El exmodelo denunció tratos vejatorios de Avello y lo acusó incluso de exhibir imágenes suyas desnudo para conseguir risas del público.

"Me hizo una grabación que yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas... se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran (...) Lo mostró en un show, yo le dije no muestres", señaló Pinto.

Según los usuarios de redes, la cuenta de Instagram de Felipe Avello se llenó de comentarios negativos y críticas en su contra, pero los mensajes fueron borrados.

Si alguien no entiende la funa a Felipe Avello que está en tendencia por el documental de Luis Pinto dirigido por Cesarito.



Es por el abuso de poder y posible humillación de caracter sexual cometida por el comediante en contra de Luis Pinto en uno de sus shows de StandUp. pic.twitter.com/1PPi9lkLBZ — Gin Write 🏳️‍🌈 (@GinWrite) January 1, 2024

