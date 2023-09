La popularidad de Pedro Pascal ha llevado al registro de una marca de pisco que se ha inspirado en su nombre.

Según informa el Diario Financiero, en agosto se inscribió una nueva marca de pisco bautizada muy parecida al nombre del protagonista de "The Last of Us" y "The Mandalorian".

"Pedro Piscal" es el nombre de la marca de pisco cuya inscripción fue aprobada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) "para las clases 33 y 35, que cubren aguardiente de uva y administración de negocios".