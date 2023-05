El periodista Roberto Cox respondió algunas preguntas de sus seguidores en sus redes sociales y contestó cómo lidia "con la mala onda" que recibe constantemente. "¿Los haters? Me encanta que existan. Hasta los extraño cuando no me putean", señaló, aunque aclaró que la mala onda que le llega es "infinitamente menor" al cariño que le envían otros usuarios.

LEER ARTICULO COMPLETO