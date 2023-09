Rodrigo Sepúlveda sobre Bonvallet: "Agradecimiento eterno"

El periodista Rodrigo Sepúlveda rindó tributo a Eduardo Bonvallet a ocho años de su fallecimiento e incluso honró su particular manera de ser.

Ocurrió en la más reciente edición de Meganoticias Alerta, cuando el comunicador, teniendo en cuenta la contingencia, procedió a mostrar una imagen del fallecido locutor, mediocampista y entrenador de fútbol.

"Ahí lo tenemos en una foto donde se puede apreciar su sueño", lanzó Sepúlveda ante la icónica foto de Bonvallet en donde besa la copa del mundo.

"Él la besaba con pasión, con amor. Él sentía que alguna vez podíamos ser campeones del mundo, con un discurso que hasta el día de hoy se escucha en distintas plataformas", agregó.

El noble gesto de Bonvallet con el "Rodri"

Igualmente, Sepúlveda comentó que "lo único que puedo decir, es que le tengo un agradecimiento eterno. Él fue el que me dio la oportunidad en la radio nacional".

Por ese lado, el "Rodi" no titubeó y dijo "el fue el que me agarró y me llevó a La Red. Me ayudó muchísimo", recalcó el comunicador.

"En los momentos más complicados en la radio, cuando había que ir a buscar sponsors, él nos pagaba a nosotros con su plata", dijo, antes de englobar la particular manera de ser del personaje.

"Así era Eduardo, un tipo que cuando se daba cuenta de que había problemas económicos, él agarraba su maletín e iba a conseguir auspiciadores", valoró.

En conclusión, el "Rodri" se deshizo en halagos con el "Bonva": "Él ayudó a muchos de nosotros a avanzar, a salir adelante en esto, a Claudio Palma, a Rodrigo Norabuena, que hoy día es un gran gerente", fueron parte de sus palabras.