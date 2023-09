Russell Brand es acusado de violación, agresión sexual y maltrato emocional

Cuatro mujeres acusaron al controvertido actor y presentador británico Russell Brand de inflingir diferentes formas de violencia hacia ellas, en su periodo más álgido de fama.

Las personas aseguraron que el intérprete de "Get Him to the Greek" violó, maltrato emocionalmente y las agredió sexualmente, según consignó The Sunday Times, The Times y Channel 4, que han trabajado en una investigación conjunta sobre el caso.

En uno de los delitos, ocurridos entre 2006 y 2013, una de las presuntas víctimas detalló que tuvo una relación de tres meses con Russell cuando ella era menor de edad. Él tenía 31 y ella 16 y de acuerdo a The Times, estuvo marcada por el abuso emocional.

Mientras que otra de las afectadas reveló que Russel Brand eran compañeros de trabajo en Los Ángeles cuando él la agredió sexualmente, y posteriormente el sujeto la amdrentó con poner acciones legales si es que rompía el silencio.

Además, una tercera mujer acusó que el expresentador de la BBC, la violó contra una pared en su casa de Los Angeles y que fue tratada en un centro de atención a personas víctimas de violación. Los señalados medios tuvieron acceso a tal información.

Russell Brand niega todo

Antes de que la información completa de la investigación fuera publicada, Brand se anticipó y publicó un video en sus redes sociales en el que niega haber cometido alguno de los actos mecionados, hoy 16 de septiembre.

"Entonces yo era muy muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente", señaló.

This is happening pic.twitter.com/N8zIKLbJN2 — Russell Brand (@rustyrockets) September 15, 2023

Además, se preguntó si todo esto formaba parte de una confabulación de los medios al preguntarse "si hay un plan coordinado detrás de esas acusaciones".

Russel Brand recibió el apoyo del magnate dueño de Twitter, ahora X, quien comentó: "Claramente, ellos no quieren competencia".