Ryan Gosling responde a las críticas por ser "muy viejo" para interpretar a "Ken" en nueva película de "Barbie": "Nunca les importó"

El actor estadounidense Ryan Gosling (42) enfrentó los reproches de quienes no están de acuerdo con quien sea él quien se ponga en el rol principal de "Ken" en la nueva película de "Barbie" dirigida por Greta Gerwig.

"Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar", comentó recientemente Gosling quien a la revista GQ con respecto a las críticas sobre su edad al participar en el filme protagonizado por Margot Robbie.

"Es divertido", añadió, "esta especie de idea escandalizada, como, #noesmiken. Como si alguna vez hubieras pensado en Ken antes de esto", argumentó sobre el personaje del mundo de Barbie al señalar que no tiene otro motivo más que ser el chico de la muñeca.

La estrella comentó que "todo el mundo estaba de acuerdo" con que "tuviera un trabajo que no es nada", señaló. "Pero de repente, es como, 'No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo'. No, les ha importado. Nunca les importó.

"Barbie nunca se metió con Ken. Ese es el punto. Si alguna vez te importara Ken, sabrías que a nadie le importa Ken. Así que tu hipocresía está expuesta. Es por eso que su historia debe ser contada", comentó Ryan Gosling al medio.