Sergio Chamy celebró su cumpleaños 90 con enorme fiesta

Sergio Chamy, el protagonista del documental "El agente topo", festejó sus 90 años con una fiesta organizada por su familia.

En su cuenta de Instagram, Chamy compartió diversos registros de lo que fue su fiesta de cumpleaños en un evento en La Reina, hasta donde llegaron cerca de 80 invitados e incluso se animó a bailar árabe con su hija Dalai.

"La verdad es que no me siento de 90 años. No lo creo aún. Es más, aún pienso que tengo 88 años. Nunca he vivido pensando en la edad o en el calendario", dijo la estrella de "El agente topo" a LUN.