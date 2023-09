Tomás Cox confesó baja jubilación y culpa al Congreso

El conocido productor de eventos Tomás Cox afirmó que tiene una baja jubilación y pidió al Congreso conseguir avances para resolver los problemas de las pensiones en Chile.

En conversación con "Not News" de Vía X, Cox afirmó que su jubilación es de $95.000 y que el monto se debe a que tuvo dinero para cotizar y en otras ocasiones tuvo lagunas.

"Necesitaba esa plata para vivir, yo tengo cuatro hijos, ocho nietos, a mucha honra", dijo en el programa del canal de TV cable.

Afirmó "no tener tiempo" para ir a marchar o apoyar el movimiento "No + AFP" y dijo que la responsabilidad para una buena pensión está en otro lado: "Hay que resolverlo, muchachos, pero no mesa de trabajo, ni vamos a investigar, ni nos vamos a reunir (...). Lo que pasa es que cobran a final de mes los que se reúnen".

"Yo no sé qué es lo que hacen en el Congreso, con eso no quiero generalizar, pero son lentos", alegó Cox.