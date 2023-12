Viñuela relató su intento de conquistar a Alicia Machado: "Arjona me cag…"

En el programa "La Cabaña", José Miguel Viñuela recordó la ocasión que tuvo un affaire con Alicia Machado en los '90 y que incluyó a Ricardo Arjona.

Al ex Mega le mostraron una frase que decía "Arjona me cagó" y explicó que en el año 1999 fue jurado del Festival de Viña cuando iniciaba su carrera en Mekano. En esa ocasión compartió con Machado, la ex Miss Universo 1996.

Viñuela dijo que tuvo una buena relación con la venezolana, que había ido a comer y que incluso fueron a una discoteque mientras se desarrollaba el evento viñamarino.

En una ocasión, Machado le dijo a Viñuela que iba a estar en la habitación 206 y él estaba en el mismo piso. "Imagínate cómo estaba. Iba caminando decidido, si me abre y si me dice que nos tomemos un trago, me lo tomo ahí", contó Viñuela.

"Voy caminando y voy a tocar la puerta y siento una voz que habla 'no, si, la señora de las cuatro décadas' y me pongo a escuchar: Arjona estaba adentro", contó.