Viralizan antigua presentación de Anitta con Andrea Bocelli: La pifiaron

A tan sólo un par de horas para que Anitta se presente en la cuarta jornada del Festival de Viña 2024, diversos usuarios de redes sociales reflotaron una antigua presentación que tuvo en el inicio de su carrera musical con nada menos que Andrea Bocelli.

El registro se remonta a 2016, cuando la brasileña aún no había alcanzado reconocimiento internacional, por lo que debió enfrentarse a un público hostil que la pifió y no le permitió decir ni una sola palabra antes de comenzar su presentación.

Sin embargo, todo cambió cuando la artista deslumbró al público con su voz al son de "Somewhere Over The Rainbow" y "Vivo per lei".

Años más tarde, al ser consultada en una entrevista del "Programa do Jô", la cantante aseguró que "fue una locura, 40 mil personas que abucheaban. No sé si pensaron que iba a entrar en pantalones cortos y hacer twerking en medio del show de Andrea Bocelli, pero lo entiendo. Logré hacer lo que tenía que hacer, que era cantar y romper una barrera más, demostrar que puedo hacerlo. Llegué a casa y lloré mucho".