¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Only Murders in the building?

La exitosa serie "Only Murders in the building" confirmó su estreno en Latinoamérica a través de la plataforma Star+.

La obra, protagonizada por Steve Martin ("Charles"), Martin Short ("Oliver") y Selena Gomez ("Mabel"), lanzará sus 10 nuevos episodios el próximo 8 de agosto a nivel mundial.

Actualmente la serie cuenta con tres nominaciones a los próximos Premios Emmy, incluyendo la categoría de Mejor seri de comedia y Mejor Actor principal para Martin Short.

Murder can be a real showstopper. 🎭🔍 Season 3 of #OMITB premieres August 8 on @hulu. pic.twitter.com/jdDDdeZTZW — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) July 18, 2023

¿De qué se trata Only Murders in the building?

"Only Murders in the building" cuenta la historia de tres extraños que comparten una obsesión por las historias de crímenes y que de repente se encuentran envueltos en uno. Cuando ocurre una muerte espeluznante en su exclusivo edificio en Nueva York.

En esta tercera temporada "Charles", "Oliver" y "Mabel" se encuentran investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. "Ben Glenroy" (Paul Rudd) es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su prematura muerte.

Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo "Loretta Durkin", interpretada por Meryl Streep, el trío se embarcará en su caso más difícil hasta el momento.