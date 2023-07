Desde "True Blood" a "Insecure": las series de HBO que llegarán al catálogo de Netflix

Tras llegar a un acuerdo de co-exclusividad la semana pasada, seis series originales de HBO llegarán a Netflix.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la cadena televisiva de Warner Bros. Discovery permitirá que series como "The Pacific", "Band of Brothers", "Six Feet Under" y "Ballers" lleguen al gigante de streaming para conseguir una potencial nueva audiencia fuera de HBO Max y, de paso, ayudar de manera económica a la compañía.

En tanto, la serie "Insecure", protagonizada por Issa Rae, ya está disponible en Netflix dentro de Estados Unidos, mientras que "True Blood" llegará a nivel internacional a la plataforma.

El conglomerado internacional, que se fusionó en abril del 2022 con Discovery Inc., ha enfrentado varios problemas económicos que han llevado a la cancelación de varios proyectos como "Batgirl" y una ola de despidos en los últimos meses, además de eliminar contenido de su propio servicio de streaming con el fin de abaratar costos.