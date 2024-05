"Heartstopper" confirma estreno de su temporada 3 con nuevo trailer

La popular serie "Heartstopper" confirmó el estreno de su tercera temporada con el lanzamiento de su nuevo trailer.

En los nuevos episodios "Nick" (Kit Connor) y "Charlie" (Joe Locke) seguirán con su tierna relación mientras avanzan en su vida escolar y enfrentan nuevos desafíos durante su adolescencia.

En el trailer también destacó un adelanto de "Birds of a Feather", una nueva canción de Billie Eilish perteneciente a su próximo disco "Hit Me Hard and Soft".

Al igual que las dos primeras temporadas, este tercer ciclo contará con un total de 8 episodios.

¿Cuándo se estrena?

La tercera temporada de "Heartstopper" llegará al catálogo de Netflix el próximo 3 de octubre.