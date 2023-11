"House of the dragon" temporada 2: ¿Cuándo se estrena?

La serie "House of the dragon", conocida por oficiar como una precuela de la exitosa "Game of Thrones", confirmó el estreno de su segunda temporada para 2024.

La producción protagonizada por Emma D'Arcy y Olivia Cooke lanzó en 2022 una aclamada primera temporada que incluso alcanzó récords de audiencia en HBO.

En estos ocho nuevos episodios, "Rhaenyra Targaryen" (Emma D'Arcy) intentará luchar por el trono de hierro contra su medio hermano "Aegon II Targaryen" y su madre y examiga "Alicent Hightower" (Cooke).

Fecha de estreno de "House of the dragon"

Sobre el regreso de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin, la cadena HBO confirmó que será en el verano del hemisferio norte del próximo año.

Es decir, "House of the dragon" se podrá ver a mediados de 2024 a través de la plataforma HBO Max.