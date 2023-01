Se estrena en Disney+ "Si estas paredes cantaran...", documental sobre los estudios Abbey Road

Un documental centrado en los 90 años de historia del mítico estudio musical londinense Abbey Road, "Si estas paredes cantaran..."está disponible desde hoy en la plataforma de streaming Disney+.

El filme, dirigido por la hija mayor de Paul, Mary McCartney y centrado en el estudio más famoso del mundo donde los Beatles grabaron la mayoría de sus ábumes, se adentra en la diversidad de historias que alberga la firma mediante entrevistas a artistas, productores y empleados.

Fotógrafa de profesión, "If These Walls Could Sing" hizo a McCartney debutar como cineasta: "Fui invitada por John Battsek, quien es un realizador de documentales y ganador de un Oscar que me dijo: "¿Has pensado en dirigir documentales?" Y yo dije: "Sí". Y me envió la idea", relató al sitio Variety.