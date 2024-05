Stephen King se rinde ante "Bebé Reno": "Una de las mejores cosas que he visto"

El prominente autor de terror Stephen King se deshizo en halagos tras ver la nueva serie de suspenso "Baby Reindeer".

Escrita y protagonizada por Richard Gadd, la nueva producción semiautobiográfica que es furor en Netflix relata en primera persona las frustraciones de un joven comediante llamado Donny que pasa por un infierno al permitir una serie de abusos de personas que se cruzan en su camino.

La historia caló tan hondo en el escritor de "Las cuatro estaciones" y "El Resplandor" y que escribió un ensayo sobre sus impresiones que fue publicado en el London Times.

I have an essay about BABY REINDEER in the London Times. I can’t believe they paid me for writing about such a cool show, but they did. Of course, I DID pay Netflix. 🤣