"Me lo fracturé": Actor de cine para adultos sufrió dolorosa lesión en zona íntima

El actor australiano Liam Ellis sufrió una seria lesión mientras rodaba una película para adultos: sufrió una fractura en sus genitales, según confesó.

El accidente ocurrió mientras filmaba una enérgica escena y sintió algo extraño, contó a The West Australian el hombre que reformó recientemente su vida, pues antes estuvo preso por cargos por drogas.

"En el momento no pensé en nada en particular, pero al rato, se me puso completamente negro. Googleé un poco y era obvio que me lo fracturé", relató al medio.

La lesión requirió cirugía: Ellis fue operado y le dieron medicamentos para evitar que se excite. Además, los médicos le recomendaron alejarse de las filmaciones por un par de meses.

Pero, ¿es posible esa fractura? Según especialistas, citados por el hospital Mayo Clinic, "aunque es raro, se puede producir una fractura de pene cuando ocurre un traumatismo en un pene erecto".

Hace unos días, también se conoció que una colega suya, la actriz australiana Angela White, terminó hospitalizada después de filmar otra escena pornográfica.