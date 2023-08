"Debemos ser imperfectos": Nacho Gutiérrez y su regreso a estelares con "El Purgatorio"

Este jueves regresan los estelares a Canal 13 con "El Purgatorio", espacio liderado por Ignacio Gutiérrez y que contará también con la participación de Luis Slimming, Chiqui Aguayo, Vanessa Daroch y Marjorie Ulloa.

"En el programa todo es extremo, tiene humor extremo, tensión extrema y tiene harta intimidad, y creo que esos ritmos quedan muy bien reflejados en lo que hemos ensayado en el programa. Porque es en vivo y en directo, echábamos de menos este formato", adelantó el periodista en conversación con Cooperativa.

Sobre este nuevo desafío, el animador, que se incorporó al canal de Inés Matte Urrejola a inicios de este año, declaró que estar a cargo de este estelar "es un honor".

"Había decidido ser más espectador de la tele que ser animador, habían proyectos que me ofrecieron en otros lugares que no me llenaban el alma. Pero cuando me ofrecen volver a la entretención, yo que soy bueno para reírme fuerte y creo que mi vínculo con la gente es a través del humor, dije que sí al tiro", expresó.

Y es que hace poco el comunicador, que lleva 25 años en televisión, reveló que en este programa se mostraría tal cual es, aclarando que este Nacho es "muy distinto al que hacía programas hace 10 años".

"Soy un hombre tremendamente relajado, me gusta tomar las decisiones que tienen que ver con lo emocional y lo espiritual", contó Gutiérrez, explicando que el haber tenido "programas buenos en la tele, programas malos, buenas y malas experiencias" ayudó a que hoy pueda hacer este estelar "con pleno relajo", añadiendo que, para "abordar un programa con esta intensidad y en vivo", hoy se necesitan "animadores de tele tenemos que ser bastante imperfectos".

"Hoy día enfrento la vida de una forma muy distinta, de hecho en el amor mi vida ha sido muy distinta también y eso me ha ayudado un montón", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 13 (@canal13cl)

"El equipo me la va hacer difícil"

El rostro de Canal 13 se referió también a las dificultades que deberá afrontar como animador, teniendo en cuenta su vínculo con otros personajes de la farándula nacional.

"El equipo me la va hacer difícil porque tengo varios amigos que si se fueran al infierno no me hablarían por diez días, pero no soy el que manda, Manda el público, manda la gente en la casa, manda el pulso y yo netamente tengo que hacer la preguntas", declaró.

Bajo esta misma línea, el conductor de televisión sostuvo la importancia de estos vínculos en el medio.

"Me carga esa frase cuando dicen 'yo no tengo amigos en la tele', eso es mentira. La tele, como en todos los trabajos, la hacemos con afecto y uno puede tener más o menos química pero evidentemente uno tiene cariño con la gente con la cual uno trabaja. En este canal he encontrado grandes afectos y cuando me junto con amigos el fin de semana, que trabajan en este canal o en otros canales, lo hacemos de verdad. Entonces, cuando esa gente que dice que no tiene amigos en la tele no me parece chistosa ni prudente", sentenció.