Incómoda infección hizo ausentarse a Repenning de "Tu Día"

La mañana de este martes, José Luis Repenning se ausentó del matinal "Tu Día" debido a una infección en su ojo, diagnosticado como orzuelo.

El conductor del espacio se quedó en su casa y solo tuvo un contacto telefónico en el que explicó que amaneció con su ojo como su hubiese tenido "un round con Rocky Balboa".

"Ayer en la mañana (lunes), cuando estábamos al aire, me rasqué el ojo porque me picó, pero lo dejé pasar. Después en la tarde, por el espejo del auto, me di cuenta de que tenía el párpado hinchado", contó.

"Hoy amanecí con el ojo pegado. Tiene más materia que cuaderno de matemática", dijo el periodista.

Y luego detalló: "Me di cuenta cuanto desperté, antes de verme en el espejo yo dije 'oh, siento el ojo pesadito'. Fui a verme al espejo y dije '¡oh my god!'".