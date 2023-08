Luis Slimming y su rol en "El Purgatorio": "Si el chiste es gracioso, lo otro va a ser perdonado"

Pese a haber trabajado en programas como guionista, el humorista Luis Slimming, también conocido como "Don Comedia", llega al estelar "El Purgatorio" para encargarse del humor junto a Chiqui Aguayo.

"Al principio tenía miedo, pero yo creo que me ayudó mucho que el equipo sea el mismo con el que trabajé en 'Vértigo'", dijo el comediante sobre este nuevo desafío en conversación con Cooperativa.

"Cuando ellos me invitaron al programa me sentí como: 'pucha, los amigos de toda la vida que te invitan a una cuestión donde creen que tú eres el indicado'. Además, sientes que te van a cuidar, que hay un cariño genuino. Uno puede estar en muchos equipos pero de repente tú sabes que el camarógrafo no está ni ahí con vo', en cambio aquí sí", reveló Don Comedia, sosteniendo además que este formato "recuerda mucho a 'Vértigo' y a mí me gustaba".

En cuanto al proceso creativo del programa, Slimming comenta que "la libertad la pone el buen gusto, y la gente sabe que, cuando los chistes son graciosos, podís' entrar hasta en la cocina".

"De repente hay chistes con los que tú mismo te ofendes y dices: 'pucha el chiste bueno', como que te da lata reclamar. Entonces eso queremos, más allá que el chiste sea puntudo, zarpado o desubicado, es que sea gracioso. Si es gracioso, todo lo otro va a ser perdonado, que eso predomine. Hacer noticia por lo chistoso y no lo polémico", expresó el standapero.

En cuanto a sus expectativas, el comediante mencionó que "el canal le tiene harta fe, pero yo soy un poco más egoísta, yo quiero que me vaya bien a mí".

"Si la va bien en rating bien, pero yo quiero que la parte nuestra con la Chiqui salga graciosa y que al otro día digan: 'Oye, el chiste que le tiraste es muy bueno'", sentenció.