Eliminación de Pincoya generó polémica en "Top Chef VIP"

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, fue nuevamente eliminada de "Top Chef VIP".

En la última emisión del programa de cocina, que se encuentra en su recta final, los participantes debieron formar duplas para la competencia, que consistía de tres etapas, siendo la chilota y Gianella Marengo, su pareja en el desafío, enviadas a duelo de eliminación.

Tras ser retadas a cocinar carne de ciervo, los jueces señalaron que la ex "Calle 7" había logrado superar la prueba mientras que la chilota, que regresó al espacio culinario en el repechaje, debía colgar el delantal.

"Me voy contenta, me voy tranquila", partió diciendo Galvarini al conocer la decisión de los chefs, dedicando también unas palabras a su compañera, con quien tuvo un encontrón en plena cocina. "Aunque yo me prive, estoy muy contenta y agradecida de ti, de todo lo que me enseñaste acá", afirmó.

Televidentes no estuvieron de acuerdo

Pese a que las redes se llenaron de opiniones dividas, muchos fueron los cibernautas que calificaron de injusta la eliminación de la finalista de "Gran Hermano", asegurando que Marengo debería haber dejado el programa.

"Las dos son figurita pero prefería a la Pincoya, Marengo es muy soberbia agrandada"; "No es mi favorita la Pincoya, pero hoy real quien se merecía ir era Marengo, esa mujer ha mostrado en este programa que su ego es superior a todo"; "En la prueba de parejas la dejó de lado, no la integró y le dijo muchas palabras discriminatorias que no se merecía"; entre otros, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del show televisivo.