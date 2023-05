Participante de "The Voice" fue condenado y debe cumplir arresto domiciliario

En su recta final, "The Voice" ha tenido a uno de sus participantes, Dany Álvarez, como uno de los favoritos pero también con una historia fuera de pantalla.

Según informó TiempoX, Álvarez fue condenado por conducir sin licencia y en estado de ebriedad, por lo que cumple con arresto domiciliario parcial en La Calera.

Además, el pupilo del "Puma" Rodríguez tiene antecedentes por robos e incidentes con Carabineros relacionados con una banda de narcotraficantes.

"Estuve durante muchos años privado de libertad. Hoy he cambiado mi vida por la música, y así Dios me ha ayudado y me ha abierto las puertas", dijo el propio Álvarez al inicio del programa en las audiciones.