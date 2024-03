Dan Schneider aborda acusaciones de abuso sexual en sets de Nickelodeon

A raíz del documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", donde varios actores infantiles han hablado de sus traumáticas experiencias en producciones infantiles, el ex productor de Nickelodeon Dan Schneider abordó las acusaciones que ha recibido.

A través de YouTube, el creador de series como "iCarly", "Drake y Josh" y "Victorious" señaló que, tras el estreno del especial de ID, le ha sido costado conciliar el sueño.

"Afronto mis comportamientos pasados, algunos bastante vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente, le debo una gran disculpa a varias personas", reflexionó en el vídeo, según Variety.

Bajo esta línea, el también guionista señaló que poner a los jóvenes en complejas situaciones, como los constantes "masajes" que daba al elenco infantil en medio del set, así como "humillaciones" y sexualización dentro de los programas "fue un error. Hoy nunca lo haría y me avergüenzo de hacerlo. Pido disculpas a todos".

"Todos los chistes que ha tratado el programa en sus dos episodios se escribieron para un público infantil porque a los niños les parecía gracioso. Hoy tenemos adultos que 20 años después los ven y dicen: 'Sabes, no creo que eso sea apropiado para un programa infantil'. No tengo problema con eso. Si la gente lo piensa así, podemos eliminar esos chistes de las series, como habría hecho yo hace 20 años", añadió.

Fue a partir del movimiento Me Too en 2016 que se destaparon varios escándalos y denuncias de pedofilia, donde Schneider y sus colaboradores como Brian Peck, quien presuntamente abusó del actor Drake Bell, se vieron involucrados, causando su despido del canal infantil en 2018.