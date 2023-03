Final agridulce: El Equipo Rocket se despide de Pokémon

A finales del año pasado, los fanáticos de Pókemon vieron a Ash coronarse como campeón del Torneo de Ocho Maestros para despedirse del icónico animé del que fue protagonista desde sus inicios en 1997.

Ahora se dio a conocer que el Jessie y James, emblemas del Equipo Roquet, tomaron la dura decisión de separarse tras estar cansados de fracasar por tantos años.

En el video, los villanos deciden dejar en libertad a todos los pokémon que habían capturado y marchar cada uno por su lado.

Por el momento, se desconoce si esta es una despedida definitiva y habrá que esperar a la finalización de temporada, a la que le quedan dos capítulos.

Revisa el momento:

After 25 years of annoying yet funny, wholesome, heartwarming and entertaining moments, Team Rocket’s Trio - Jessie, James and Meowth leave the Pokémon anime. These characters were some of the most charming and they for sure made the anime special. I will miss them ❤️ #Anipoke pic.twitter.com/fbjxLmMLeA